本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 6/22（月） EUR/USD 1.1365（5.60億ユーロ） 1.1400（7.68億ユーロ） 1.1425（8.00億ユーロ） 1.1500（9.53億ユーロ） 1.1550（27.00億ユーロ） 1.1610（7.56億ユーロ） USD/JPY 160.00（30.00億ドル） 160.75（6.38億ドル） 161.00（11.00億ドル） 163.00（28.00億ドル） GBP/USD 1.3100（10.00億ポンド） 1.3200（15