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21:30 カナダ消費者物価指数（CPI）（5月） 予想0.8%前回0.4%（前月比) 予想3.0%前回2.8%（前年比) 22:00 ラガルドECB総裁、欧州議会経済通貨委員会（ECON）出席 ウォラーFRB理事、基軸通貨ドルについて講演（質疑応答なし） 23:00 ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（6月） 予想-16.0前回-19.0 23日 0:15 ラガルドECB総裁、ユーロの国際的役割について講演