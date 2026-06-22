ドル円１６１．７５近辺、ユーロドル１．１４５５近辺＝ロンドン為替 ロンドン午後、ドル円は161.75近辺、ユーロドルは1.1455近辺で推移している。ドル円は高止まり。先週の高値161.81レベルの上抜けを試す体勢になっている。ユーロドルは比較的小動きだが、先週末比でのドル高・ユーロ安水準で推移している。このあとのNY市場ではカナダ消費者物価指数が発表される程度。主要米経済指標発表は予定さ