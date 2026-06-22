去年11月、当時、南信地方の学童クラブ指導員だった70代の男性が、16歳未満の少女にわいせつ行為をした疑いで、22日までに書類送検されていたことが分かりました。6月19日に不同意性交等の疑いで書類送検されたのは、南信地方の元中学校教諭で、学童クラブの指導員だった70代の男性です。捜査関係者によりますと、70代の男性は去年11月、知り合いだった16歳未満の少女に「プレゼントがある」と自宅に呼び出し、わいせつな行為をし