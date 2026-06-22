日本時間２１時３０分にカナダ消費者物価指数（CPI）（5月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 消費者物価指数（CPI）（5月）21:30 予想0.8%前回0.4%（前月比) 予想3.0%前回2.8%（前年比)