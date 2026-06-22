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米１０年債利回りは４．４９３％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:39）（日本時間21:39）（%） 米2年債 4.219（+0.043） 米10年債4.493（+0.040） 米30年債4.931（+0.034） ドイツ2.962（-0.023） 英国4.809（-0.033） カナダ3.412（+0.015） 豪州4.811（+0.000） 日本2.669（+0.021） ※米債以外は10年物