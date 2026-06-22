秋田朝日放送 秋田市飯島の穀丁地区にある穀丁神明社で21日に行われた例大祭。この祭りの主役はドジョウです。ドジョウを捧げる地域の伝統行事「どじょうまつり」には、住民や近くの企業の社員などおよそ４０人が参加しました。 かつては、神社の近くを流れる新城川で捕れたドジョウを奉納し無病息災や五穀豊穣を願ったといいます。一度伝統が途絶えましたが、７年前に当時の町内会長が声を上げ、再び行われるようになり