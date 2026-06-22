FIFAワールドカップ2026。日本の大活躍で、長野市にあるスポーツ用品店では、グッズの売れ行きも好調です。下高井郡山ノ内町から来た小学4年生は…。山ノ内町の小学4年生「（誰のユニフォームを買ったんですか？）久保。私は三笘。（ユニフォームはどんな時に着たい？）日本代表の試合がある時」来店した長野市の夫婦。妻はブラジル出身だといいます。日頃の感謝を込めて、夫からプレゼントです。妻「旦那