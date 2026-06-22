JR高知駅の駐輪場からロードバイク1台を盗んだとして、警察は22日までに、高知市の高校生ら3人を逮捕しました。窃盗の疑いで逮捕されたのは、いずれも高知市に住む18歳の男子高校生と無職の18歳少年、無職の17歳少年のあわせて3人です。警察によりますと、3人は共謀して、5月16日午前0時40分ごろ、JR高知駅の駐輪場で南国市の男子高校生が所有する、時価20万円相当のロードバイク1台を盗んだ疑いが持たれています。3人