金融庁と関東財務局・横浜財務事務所は２０日、クイーンズスクエア横浜で親子向け金融経済教育イベント「ワニーサと学ぶ未来のためのお金の教室ｉｎ横浜」を開催した。ＭＣのタケトや横浜市出身の森三中・村上、メンバー、かけおち・青木マッチョ、ＯＣＴＰＡＴＨの栗田航兵、四谷真佑らが登壇した。ステージは「ワルーサ襲来！？お金の知識で世界を平和に！？」「学ぼう！お金の知識みんないっしょに幸せ家族」「うんこお