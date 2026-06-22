日本維新の会などで衆議院議員を２期務めた吉田豊史さんが、かつて所属していた自民党に復党することになりました。自民党に復党する元衆議院議員吉田豊史さん「私自身が自民党の党員として活動していくということになりましたので…」吉田さんは、きょう午後会見を開いて自民党への復党を説明しました。吉田豊史さんは自民党を離党後、２０１４年の衆議院選挙は当時の維新の党から比例復活で初当選、その後２０２１年にも日本維