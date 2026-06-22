本格的なカレーと大きなナンが人気の高岡市にあるインド・ネパール料理店。しかし店にはいま「存続の危機」が迫っています。背景にあるのは、去年秋に厳格化された「外国人の在留資格」です。制度に揺れる現場を取材しました。去年７月、高岡市にオープンしたインドとネパール料理の店「チャウタリ」です。ランチタイムは２種類のカレーに大きなナンが付いたセットが人気です。女性客「おいしいで