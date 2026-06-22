富山市できのう、低気圧に伴う強風の影響で街路樹が倒れる被害がありました。市はきょう、市街地の街路樹をパトロールしましたが、倒れた木のほかに異常は確認されなかったということです。きのう午後２時ごろ、富山市太郎丸の市道で街路樹が倒れ、駐車中の車を直撃しました。街路樹は根元から折れ、車のフロントガラスが割れるなどの被害がありました。きのう県内は低気圧の影響で風が強まり、最大瞬間風速は氷見市で２２．