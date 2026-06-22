けさ入善町で車同士が衝突する事故があり、８０代の男性が意識不明の重体です。入善警察署によりますと、きょう午前７時半ごろ、入善町田中の町道交差点で、直進中の軽乗用車と左から来た普通乗用車が衝突しました。衝突のはずみで車は２台とも田んぼに転落し、軽乗用車を運転していた入善町上野の無職・板谷賢作さん（８４）が全身を強く打ち、意識不明の重体です。また軽乗用車に同乗していた８０代の女性が胸の骨を折るなどの大