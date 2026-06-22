おととい朝日町の海岸沿いでクマが出没し、町が緊急銃猟により１頭を駆除しました。この時期はクマのエサが乏しい時期で広い範囲を行動することがあり、県は注意を呼び掛けています。吉本記者「クマは、海岸と高齢者施設の間にある林に逃げたところを駆除されたということです」朝日町によりますとおととい午前６時すぎ、朝日町横崎新の海岸沿いで近くの防潮林へ移動したのを町の職員が確認しました。その後、笹原町長が緊急銃猟を