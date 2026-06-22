ＳＮＳを通じてうその投資話を信じた黒部市の４０代の男性が、７８００万円余りをだまし取られました。黒部警察署によりますと今年１月、黒部市に住む４０代の男性のＳＮＳに、女性の名前のアカウントから投資に関するメッセージが送られてきました。その後ＬＩＮＥに誘導され「絶対に値上がりする暗号資産がある」と勧められました。男性は暗号資産を購入するアプリをダウンロードし、指示されたインターネット