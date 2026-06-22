きのう行われたＦＩＦＡワールドカップ２０２６。日本代表はグループリーグ第２戦で、チュニジアに４対０で快勝しました。富山でもパブリックビューイング会場から熱い声援が送られました。森本記者「パブリックビューイングが行われているイオンモール高岡には多くのサポーターが集まり盛り上がっています！」男の子「上田選手が綺世選手がシュートを打っているのを見たい