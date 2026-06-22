県内でも応援ムードが広がっています。舟橋村の温浴施設舟橋・立山天然温泉「湯めごこち」では、今月１２日から入浴剤を使って、お湯の色を「サムライブルー」をイメージした色にしています。利用者の反応は…利用客「今日きてみてすごい青色でびっくりしました」「気持ちすごくすっきりしてて、サッカーとかよく結構観てるんですけど、応援する気持ちにもなりますね、いいですね」「（青い温泉）びっく