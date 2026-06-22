あからさまに妨害するようになった旦那さん。たしかに、興味のない音楽が家で常に流れているのはストレスかも？ でもやり方がちょっと…ね。そして妨害するだけにとどまらず、嫌味のように「推し」の話を出すようになり…!?>>【まんが】推し活に反対する夫(ウーマンエキサイト編集部)