◇パ・リーグ西武―楽天（2026年6月22日東京Ｄ）西武先発の平良海馬は5回を3安打1失点。今季6勝目の権利を持って降板した。平良は初回は3者連続三振の立ち上がり。3点リードの3回、無死一、二塁から佐藤の左中間二塁打で失点。しかしその後の無死二、三塁を抑えて最少失点で切り抜けた。この日は制球に苦しみ、5回で96球。4四球を与えたが粘りの投球を披露した。降板後は球団広報を通じて「初回の入りはよかったので