関節リウマチを患っている作家でタレントの志茂田景樹（86）が19日、Xを更新。「1日3種のサービスを受けました」とつづった最新ショットを披露し、反響を呼んでいる。【映像】「要介護5」志茂田景樹の近影（複数カット）2017年に関節リウマチを発症し、2024年5月に要介護5の認定を受けたことを明かしていた志茂田。近影を公開「1日3種のサービスを受けました」2026年6月19日の更新では、「夕食前のひとときをひと仕事。白髪