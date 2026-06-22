指原莉乃さん（33）がプロデュースするアイドルグループ『＝LOVE』が、20日・21日の2日間にわたり東京・MUFGスタジアム（国立競技場）でライブを開催。目標にしていた東京ドームでの単独コンサート開催を発表しました。グループ史上最大の動員数となった『＝LOVE STADIUM LIVE「Beyond "KYUN"♡」』公演。2日間で延べ13万2千人（主催者発表）を集客しました。コンサートの幕開けを飾ったのは2025年にリリースした『とくべチュ