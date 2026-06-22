ことし4月、およそ14年ぶりに営業運転に移行した柏崎刈羽原発6号機。6月21日、佐藤官房副長官が視察に訪れ「安全性向上を追求する現場の姿勢を確認できた」と評価しました。柏崎刈羽原発を視察したのは原発の監視強化チーム長をつとめる佐藤啓 官房副長官です。政府は東京電力・柏崎刈羽原発6号機の再稼働に伴い、原発の運営に関する監視強化チームを2025年設置しました。＜東京電力の担当者＞「福島第一の事故を踏ま