まさに「イケイケどんどん」勢いが止まりませんでした！熱戦が続くFIFAワールドカップで日本は21日、チュニジアと対戦。4対0で快勝しました。県内のサポーターも歓喜に沸きました。ゴールシーンをすべて振り返ります。新潟市中央区の飲食店「炭火焼鳥三丁目酒場」では……＜記者リポート＞「チュニジア戦のキックオフまでまもなくとなりましたこちらのお店でもみなさん盛り上がっています！」