大粒で甘い味わいの県産ブランド米「新之助」。その魅力を発信しようと同じ名前の「あの人」が新潟を訪れ、プロモーション動画の撮影に臨みました。緑の苗が広がる田んぼ。新潟米「新之助」が育てられています。その誕生の地を訪れたのは同じ名前の「あの人」……＜記者リポート＞「いま市川新之助さんが田んぼに到着しました」 歌舞伎俳優の八代目・市川新之助さんです。【歌舞伎俳優市川新之助さん】「（新之