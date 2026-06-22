プロ野球・ファームリーグです。オイシックス新潟アルビレックスBCは、6月19日、20日の週末、楽天との連戦を戦いました。20日の2戦目は、打線が爆発。シーソーゲームをものにしました！1戦目に敗れたオイシックス。この日は、序盤から打線が繋がります。まずは、3回ウラ。1アウト1・2塁のチャンスに、3番・園部のタイムリーヒットで先制します。さらに、続く4回。小西の7号ソロホームラ