明治安田J2J3百年構想リーグを7位で終えたアルビレックス新潟。今回は、船越アルビの攻撃をけん引したこの2人に話を聞きました。「こんにちは！シマブクカズヨシです、若月大和です」シマブクカズヨシ選手は今季、J2藤枝から復帰し3ゴール2アシスト。得意のドリブルでチームに推進力をもたらしました。 若月大和選手は加入2年目の今季、全試合に出場。持ち前のスピードに加え、前からの守備でも大き