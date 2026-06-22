板野友美がスターバックスコーヒーのテラス席でくつろぐ姿を自身のInstagramに公開している。 （関連：【画像あり】板野友美、キャミソール＆サングラスにジーンズを合わせたコーディネート「セクシーで可愛い」） 板野は「スタバは抹茶クリームフラペチーノ生クリーム多め派」「早く夏こないかな」「大好きな季節」「みんなは夏好き？？」と綴り、スタ