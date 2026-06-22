荻野目洋子が、『荻野目洋子 Yoko Oginome LIVE 2026』を10月23日にビルボードライブ横浜、10月30日にビルボードライブ大阪にて開催する。 （関連：サザンオールスターズ 関口和之、フレンドリーな空気とウクレレ愛溢れる1枚高木ブー、荻野目洋子、竹中直人らと奏でる集大成） 同公演では、ナラダ・マイケル・ウォルデンがプロデュースした楽曲を取り入れながら、“大人のダン