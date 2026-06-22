KI_ENが、7月から放送開始となるTVアニメ『手札が多めのビクトリア』のエンディングテーマである新曲「縁のつき」を7月8日に配信リリースする。 （関連：KI_EN、地元京都ワンマンで覗かせた大器の片鱗ライブハウスを超えたスケールで描くドラマティックな音世界） あわせて、7月11日には地元 京都の錦天満宮にて『音楽奉納』フリーライブを開催。同公演は神聖な境内の雰囲気に合わせ、特別にアコ&