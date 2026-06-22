加藤ミリヤが、新プロジェクト『MILIYAH LEGACY 22』を始動する。 （関連：秦 基博×草野マサムネ、HAN-KUN×RYOJI、The BONEZ×Dragon Ash、椎名林檎×加藤ミリヤ……珠玉のコラボ楽曲） 本日6月22日に38歳の誕生日を迎えた加藤は、今年の9月にはメジャーデビュー22周年を迎える。同プロジェクトは、22という数字にちなんだプロジェクトだ。 同プロジェクトでは、加藤ミリヤがこれまで世に送り出してきた名