ラジオ日本とVAPによる新番組『DENGEKI VAP★ON～the bercedes menzのevery monday～』（ラジオ日本）が、7月6日24時よりスタートする。 （関連：サカナクションが追求し続けた“総合芸術”としての音楽表現映像・音響・アートを融合した挑戦と革新のバンド史） 本番組では、パーソナリティを務めるアーティストがラジオでの一人喋りを経て、一人前のアーティスト、一人前のパ&