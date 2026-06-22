いきものがかりが、7月5日から放送のオリジナルTVアニメ『さよならララ』のオープニングテーマ「さよならララ」を8月26日にCDシングルとしてリリース。また、表題曲を7月15日に先行配信する。 （関連：『超いきものがかりフェス』Day2：“繋がり”が生んだ感動ゆず、鈴木雅之、TOMOO……世代を越えた仲間と奏でた20周年の喜び） 本楽曲は、同アニメのオープニングテーマとして作品名と同じ