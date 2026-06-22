「LINEマンガ」のマンガ投稿サービス「LINEマンガ インディーズ」と、スターツ出版の7編集部が共同でオリジナルマンガ作品を公募する「スターツ出版 NEXTマンガグランプリ powered by LINEマンガ インディーズ」が開催されている。 【画像】目指せ1,000,000円！ 本マンガ賞は新たな才能の発掘を目的としたもので、選考にはスターツ出版のコミック雑誌・コミックレーベルである「B