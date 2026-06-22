『君の膵臓をたべたい』でのデビューから10周年を迎える小説家・住野よるの最新書き下ろし長編小説『夜想い』が、2026年7月24日に双葉社より刊行される。 【画像】『僕のヒーローアカデミア』堀越耕平らが描いた住野よる作品の限定カバー 物語の主人公は、一年間不登校だった中学生の始。春から再び学校に通いだした始は、大切な目的のために校内で“ある人”を捜していた。そんな中、廊下に倒れて