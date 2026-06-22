クリープハイプのフロントマンであり、作家としても活動する尾崎世界観の新刊『尾崎世界観の書かなかったこと日記』が、2026年6月22日にKADOKAWAより刊行された。 【写真】尾崎世界観 本書は、本とマンガのカルチャー誌「ダ・ヴィンチ」の同名連載を単行本化したもの。2024年12月25日から2025年12月24日までの1年間にわたり、尾崎が毎日の出来事を記録した日記となっている。 日記の末尾には、その日“書かな