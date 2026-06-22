如月新一の小説『横浜馬車道 葦屋陰陽道のやり口 うそつきはゆうれいの始まり』が2026年6月22日にマイクロマガジン社（ことのは文庫）より刊行された。 【画像】特典は特製ポストカード 本作は、横浜を舞台に自称陰陽師と小説家のバディが怪事件や幽霊騒ぎに挑むオカルトミステリ。趣味・特技はカフェ巡りと除霊で、言葉巧みな“ぺてん”で依頼人の事件を解決してしまう自称陰陽師の葦屋と、“欺瞞”を嫌う小説家の近