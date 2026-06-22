ラグビー国内トップリーグの2つのチームがラグビー教室を開きました。 地元の子どもたちが迫力あるプロの技術を間近で体感しました。 長崎市のベネックス総合運動公園で開かれたラグビー教室。 指導したのは国内トップリーグ・リーグワンに所属する、『トヨタヴェルブリッツ』の選手たちです。 県内の子どもたちに直接、プロの技術に触れてもらおうと長崎トヨペット