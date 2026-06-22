長崎市の端島通称「軍艦島」を保護しようと大規模な護岸補修工事が進められています。 22日は護岸の波による浸食を防ぐため、海中でコンクリートブロックの据え付け作業が行われました。 世界遺産「明治日本の産業革命遺産」の構成資産の一つ、端島＝通称「軍艦島」。 1974年に閉山し、無人島となった軍艦島では護岸の劣化が進み、一部で陥没しています。 崩落の危険性が高まっていて、長崎市の委託を受