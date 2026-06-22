長崎市役所を訪れたのは、オランダのサンドラ・ペレフロム在大阪総領事です。 オランダの総領事が長崎市を訪れるのは約3年ぶりで、今回はペレフロム総領事が今年1月に着任したことに伴い、友好親善などを目的としています。 ペレフロム総領事は鈴木市長と面会し、より良い関係構築に向けて企業交流を深めたいとする意向を示しました。 ※詳しくは動画をご覧ください