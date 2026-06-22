20日に発生した台風7号は、フィリピンの東を西寄りに進んでいます。 台風の進路によっては土曜日に、かなり九州に接近するおそれもあるため、最新の情報に注意してください。 ▽23日(火)の天気 ▽23日(火)の気温 ▽23日(火)の洗濯情報 ▽23日(火)の紫外線情報 ▽23日(火)の熱中症情報 ▽23日(火)のPM2.5予想 ▽23日(火)の海上 風と波