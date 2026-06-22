ベルリンテニス・オープン 大会期間：2026年6月16日～2026年6月22日 開催地：ドイツ ベルリン コート：芝 結果：[サラ エラニ / ニコール メリチャー] 0 - 2 [リンダ ノスコワ / エカテリーナ アレクサンドロワ] 試合の詳細データはこちら≫ ベルリンテニス・オープン第8日がドイツ ベルリンで行われ、女子ダブルス決勝で、第3シードのサラ エラニ / ニコール