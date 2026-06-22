国が定める被爆地域の外で原爆にあった、「被爆体験者」が被爆者認定を求めている裁判の控訴審について、長崎市で報告会が行われました。 内部被ばくの健康影響に関わる新たな証拠が提出され、裁判は10月までに結審する見通しです。 （原告団長 岩永 千代子さん） 「科学的な真実が見えてきた。これが私たちの最後の真実だということを、全世界に向かって発信していく」 被爆体験者をめぐる裁判は、おととし9月