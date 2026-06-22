旧県庁舎跡地の整備について平田知事は、22日の県議会一般質問で「出島との一体感」を重視した施設整備を行う考えを示しました。 設計やデザインを先行して行い、引き続き民間のノウハウ活用も検討するとしています。 （平田知事） 「より質の高いデザインを確保する観点から、事業手法を見直し、設計を先行して実施するとともに、具体の取り組みを着実に進める」 長崎市江戸町の旧県庁舎跡地を巡っては、県が2