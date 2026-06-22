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■台風7号(メーカラー) 【画像】台風進路、今後の全国の天気 2026年6月22日18時45分発表気象庁 22日18時の実況種別 台風大きさ -強さ 非常に強い存在地域 フィリピンの東中心位置 北緯18度00分 (18.0度)東経126度30分 (126.5度)進行方向、速さ 西北西 20 km/h (10 kt)中心気圧