オランダの総領事が長崎市を表敬訪問し、鈴木市長と経済交流の促進に向けた意見を交換しました。 長崎市役所を訪れたのは、オランダのサンドラ・ペレフロム在大阪総領事です。 オランダの総領事が長崎市を訪れるのは約3年ぶりで、今回はペレフロム総領事が今年1月に着任したことに伴い、友好親善などを目的としています。 ペレフロム総領事は鈴木市長と面会し、より良い関係構築に向けて企業交流を深めたいとする