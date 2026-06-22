驚きの行動に出た消防職員が失職していたことがきょう、分かりました。 【写真を見る】強盗事件をでっち上げ警察官170人を動かした代償有罪判決を受けた消防職員が失職事件を振り返る（山形） 今年２月、借金の返済に困った末、自分で自らの手足を縛り、２人組に現金を奪われたなどと強盗事件を自作自演し警察の業務を妨害した消防職員の男。 今月３日、山形地裁で開かれた判決公判でこの男に言い渡されたのは、拘禁刑１年