山形を代表するフルーツの１つ、さくらんぼが旬を迎えており、各地で収穫作業が行われています。 そんな中、山形県寒河江市のさくらんぼ畑で、収穫作業中の労災事故が相次いで発生しました。（サムネイルは資料） 警察によりますと、きょう午前５時５０分ごろ、寒河江市夕カヘ（ゆうがえ）のさくらんぼ畑で、さくらんぼの収穫中だった村山市田沢に住む会社員の男性（５８）が脚立から降りようとしたところ、足を滑らせ、お