【その他の画像・動画等を元記事で観る】 MILLENNIUM PARADEによる、Saya Gray, Daniel Caesarがフィーチャリングとして参加した新曲「Blue」が、7月8日0時に配信リリース決定。あわせてジャケット写真も解禁となった。 ■約2年ぶりの新曲「Blue」を7月8日0時に配信リリース この楽曲は、世界的アーティストであるSaya Gray、Daniel Caesarがフィーチャリングアーティストとして迎えて