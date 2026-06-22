日本銀行長崎支店は、今月の県内の景気判断について「緩やかに回復している」として、36か月連続で判断を据え置きました。 日銀長崎支店が発表した『金融経済概況』によりますと、県内の景気全体は「緩やかに回復している」ということです。 中東情勢に伴う下振れリスクについて触れた前回から表現を変更した上で、36か月連続の「据え置き」としました。 （日本銀行長崎支店須藤 直支店長） 「中東以外からの調